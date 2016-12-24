В Мордовии подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов

Репортер

Участниками грантового конкурса стали молодые люди от 14 до 35 лет. Всего на конкурс было подано 76 заявок, к защите было допущено 46 проектов.

В экспертную комиссию вошли региональные эксперты от Росмолодежи – Ирина Тараскина, Евгения Кирдяшова и Евгений Яшин. Также на конкурсной защите присутствовала представитель Финансово-экономического управления Росмолодежи Наталья Игнатова.

В результате, грантовую поддержку получили 14 проектов на сумму 4 миллиона 481 тысячу рублей:

  • Проект Психолого- педагогическая лаборатория для старших вожатых и методистов детского оздоровительного лагеря - Яна Елистратова, 470 000
  • Проект Экологическая коллекция одежды «Второй шанс» - Алина Старостина, 83 000
  • Проект КульТУРисты: интенсив для креаторов земли мордовской - Алина Логинова, 600 000
  • Проект Креатив Квант - творческая мастерская - Леонид Исаев, 290 000
  • Проект Гид- путеводитель по Саранску «Саранск 2024» - Александра Морозова, 400 000
  • Проект АКТИВация - Салават Забиров, 290 000
  • Проект Патриотическая мастерская «МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДОБРО» - Елена Вавилина Елена, 108 000
  • Проект Комплексная программа «40 лет Поиска» - Ксения Бульдяева, 380 000
  • Проект Обучающий интенсив «Поисковый ориентир - Яна Мирошкина, 250 000
  • Проект Научно-популярное подкаст-шоу «Адя Кудов» - Никита Криушенков, 370 000
  • Проект Военно-историческая экспедиция «Дела и Люди 326-ой дивизии» - Никита Мосевнин, 510 000
  • Проект Обучающий семинар по формированию
    профориентационной команды МГУ им. Н.П. Огарёва - Татьяна Шорина, 200 000
  • Проект Музейная образовательная программа «Музей - школа сохранения и изучения истории» - Екатерина Дудоладова, 280 000
  • Проект ИГРАни стола и правил - Валентина Плотникова, 400 000.

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