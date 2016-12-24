В Мордовии подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов

На высшем уровне
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
Участниками грантового конкурса стали молодые люди от 14 до 35 лет. Всего на конкурс было подано 76 заявок, к защите было допущено 46 проектов.
В экспертную комиссию вошли региональные эксперты от Росмолодежи – Ирина Тараскина, Евгения Кирдяшова и Евгений Яшин. Также на конкурсной защите присутствовала представитель Финансово-экономического управления Росмолодежи Наталья Игнатова.
В результате, грантовую поддержку получили 14 проектов на сумму 4 миллиона 481 тысячу рублей:
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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