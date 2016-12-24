В Саранске пройдет традиционная продовольственная ярмарка

При поддержке Минэкономики РМ, в ближайшую субботу, 28 октября, в Саранске пройдет традиционная республиканская ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Для жителей и гостей столицы Мордовии будет представлена продукция местных производителей по сниженным ценам.

Площадки ярмарок будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:

ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)

пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)

ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)

пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

В продажу поступят популярные категории товаров - куриные яйца, сливочное масло, мясо, рыба, овощи, мед и другие.

По информации Минэкономики РМ, цены на продукцию, представленную на ярмарке, будут ниже рыночных. Сахар - 55 рублей за кг, десяток яиц - 55 рублей, 1 кг сливочного масла - 550 рублей, 1 кг мяса птицы - 165 рублей.

Ярмарка пройдет при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, для оказания помощи людям старшего поколения и с ограничениями по здоровью будут привлечены волонтерские бригады. Кроме того, для доставки населения до мест проживания, будет курсировать бесплатный автотранспорт.

Хозяйствующие субъекты, желающие принять участие в ярмарке, могут подать заявки с 23 по 27 октября до 15:00 в отдел развития торговли и потребительских услуг по телефонам: 39-15-34, 39-15-38.

Минэкономики РМ будет сформирован сводный реестр и направлен до 16:00 27 октября всем организаторам ярмарки.