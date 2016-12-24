«Ростелеком» запустил связь 4G в восьми селах Мордовии

«Ростелеком» запустил восемь базовых станций в Мордовии по проекту устранения цифрового неравенства. Сотовая сеть стандарта 4G/LTE появилась в селах Жуковка, Мордовская Пишля, Кульмино, Черная Промза, Починки, Кучкаево, Старая Самаевка и Подверниха. Свыше 1 600 человек теперь могут воспользоваться скоростным мобильным интернетом и голосовой связью.

«За три года по проекту устранения цифрового неравенства мы построили 36 базовых станций в малых населенных пунктах республики для более чем 9 тысяч сельчан. До конца года мобильный сигнал появится еще в четырех селах Мордовии: Кельвядни, Сургодь, Болдово и Шейн-Майдан. На этом программа не заканчивается - в декабре станет известно, в каких селах и деревнях качественная современная связь появится в следующем году. Адресная программа формируется с учетом мнения жителей, которые проголосовали за свои поселения на Госуслугах», - отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия Владимир Суховеев.

«Ростелеком» реализует проект устранения цифрового неравенства по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Провайдер устанавливает базовые станции в небольших деревнях и селах, где проживают от 100 до 500 человек.

После запуска базовых станций сельчанам станут доступны услуги оператора мобильной связи Tele2.

Дополнительную информацию о проекте УЦН 2.0 можно получить на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.