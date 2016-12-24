В Мордовии газифицировали село Федоровка Большеберезниковского района

Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» построили 5,8 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газификации домовладений в селе Федоровка Большеберезниковского района.

Работы выполнены в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Мордовия на 2021–2025 годы. В селе установлен газорегуляторный пункт.

«Пятилетняя программа предусматривает строительство 34 межпоселковых газопроводов. Для обеспечения технической возможности газификации также строятся распределительные сети. В 2023 году по программе завершено строительство газопроводов в деревнях Люля, Санеевка, Никольская Саловка, поселке Веселый, завершается строительство газопровода для села Керамсурка», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» и ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Владислав Портнов.