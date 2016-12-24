В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества

Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления установлено, что в 2020 году соучредитель движения «Свободный Идель-Урал» (деятельность движения признана нежелательной на территории РФ) Александр Болькин совместно с лицами из числа граждан Украины, США и России образовали общественный институт национальных представительных органов эрзянского народа «Кирдийюр». Члены сообщества осуждали национальную политику РФ и стремились к созданию независимого эрзянского государства «Эрзянь Мастор» путем выхода из состава Российской Федерации.

17 октября текущего года при участии сотрудников региональных МВД и Росгвардии в рамках проведения обысков по местам регистрации и жительства фигурантов в Республике Мордовия и других регионах страны изъяты средства связи, электронные и бумажные носители информации.

По указанному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление и установление участников и последователей экстремистского сообщества.