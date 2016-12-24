В Мордовии 16-летний подросток ударил ножом водителя такси, чтобы не платить за поездку

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть Лямбирского отдела полиции обратился 32-летний мужчина, занимающийся частным извозом в службе такси. Он рассказал, что накануне получил заказ на перевозку троих пассажиров из Саранска до Нижегородской области.

По пути следования, в Лямбирском районе Мордовии, малолетний клиенты попросили сделать остановку. Когда двое их них покинули салон автомобиля, третий нанес водителю такси удар ножом в живот. В ходе потасовки таксист смог выбить оружие, но получил резаные раны руки. Злоумышленник и его знакомые скрылись с места происшествия.

Следственно-оперативной группой в ходе выезда на место происшествия личность нападавшего была быстро установлена. Им оказался 16-летний житель Саранска, студент 1 курса одного из средне-специальных учебных заведений города.

Молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за употребление алкогольных напитков. В соседний регион он ехал вместе со своим 15-летним другом и 14-летней девушкой. Как заявил сам задержанный, он нанес ножевое ранение, чтобы не платить деньги за поездку.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Водителю такси оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.