Аналитики Яндекс Путешествий назвали Мордовию среди лидеров по росту привлекательности для туристов

«Золотая осень - 2023»
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, что новые направления с возросшей популярностью находятся преимущественно в Центральной России, Поволжье и Сибири. Рейтинг был составлен на основе данных по бронированиям российских отелей осенью 2023 и 2022 годов.
Лидерами стали Ингушетия (плюс 200%), Орловская область (плюс 100%), Адыгея (на 54%), Мордовия (плюс 50%) и Карачаево-Черкессия (плюс 46%).
При этом отмечается, что туристы все чаще выбирают уединенные места и менее популярные локации, чтобы насладиться аутентичной атмосферой и избежать массового потока путешественников к новым местам.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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