Аналитики Яндекс Путешествий назвали Мордовию среди лидеров по росту привлекательности для туристов

Репортер

Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, что новые направления с возросшей популярностью находятся преимущественно в Центральной России, Поволжье и Сибири. Рейтинг был составлен на основе данных по бронированиям российских отелей осенью 2023 и 2022 годов. 

Лидерами стали Ингушетия (плюс 200%), Орловская область (плюс 100%), Адыгея (на 54%), Мордовия (плюс 50%) и Карачаево-Черкессия (плюс 46%). 

При этом отмечается, что туристы все чаще выбирают уединенные места и менее популярные локации, чтобы насладиться аутентичной атмосферой и избежать массового потока путешественников к новым местам. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
На высшем уровне

В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова

«Валда васта»

Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке

Второй в России

В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности

1
Заказать рекламу
1
1
1