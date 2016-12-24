Аналитики Яндекс Путешествий назвали Мордовию среди лидеров по росту привлекательности для туристов

Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, что новые направления с возросшей популярностью находятся преимущественно в Центральной России, Поволжье и Сибири. Рейтинг был составлен на основе данных по бронированиям российских отелей осенью 2023 и 2022 годов.

Лидерами стали Ингушетия (плюс 200%), Орловская область (плюс 100%), Адыгея (на 54%), Мордовия (плюс 50%) и Карачаево-Черкессия (плюс 46%).

При этом отмечается, что туристы все чаще выбирают уединенные места и менее популярные локации, чтобы насладиться аутентичной атмосферой и избежать массового потока путешественников к новым местам.