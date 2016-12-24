На новых улицах поселка Ромоданово создается сопутствующая инфраструктура

Социум

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в восточной части поселка Ромоданово продолжается субсидирование строительства сопутствующей инфраструктуры нового жилого микрорайона.

На сегодня благодаря федеральной поддержке здесь подведено электричество, проложены газо- и водопроводы, ведется строительство дорожной инфраструктуры, которая обеспечит транспортную доступность новой жилой застройки. Строительство дорог по новым шести улицам рассчитано на два года, на это выделено более 85 миллионов рублей.

На данный момент здесь завершено строительство автодорог по первым трем улицам: Лесной, Дружбы и Мира общей протяженностью около 3,4 км. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию дороги по оставшимся улицам: Свободы, Ломоносова и Гагарина.

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