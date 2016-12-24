Спорткомплексу «Мордовия» отремонтируют кровлю в рамках государственно-частного партнерства

Репортер

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков,

«Посетил один из крупнейших спортивных объектов нашей республики - спортивный комплекс «Мордовия».

В его стенах проходят подготовку множество спортсменов по различным видам спорта, а также проводится большое количество соревнований, в том числе всероссийского уровня.

С директором Валерием Крутовым обсудили вопросы функционирования и планы развития спортивного объекта. Комплексу необходим ремонт кровли. Приняли решение относительно источников финансирования, объемов и сроков строительных работ. В рамках государственно-частного партнерства будем решать эту задачу».

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