Спорткомплексу «Мордовия» отремонтируют кровлю в рамках государственно-частного партнерства

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков,
«Посетил один из крупнейших спортивных объектов нашей республики - спортивный комплекс «Мордовия».
В его стенах проходят подготовку множество спортсменов по различным видам спорта, а также проводится большое количество соревнований, в том числе всероссийского уровня.
С директором Валерием Крутовым обсудили вопросы функционирования и планы развития спортивного объекта. Комплексу необходим ремонт кровли. Приняли решение относительно источников финансирования, объемов и сроков строительных работ. В рамках государственно-частного партнерства будем решать эту задачу».
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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