Президент Межконтинентальной киберспортивной лиги посетил Саранск

По приглашению саранской IT-компании «ГостТим» столицу Мордовии посетил Президент Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко. Целью визита стало обсуждение вопросов развития киберспорта в стране и республике.

В ходе деловой поездки 19 и 20 октября Александр Горбаченко встретился с представителями четырех министерств и ведомств Мордовии - Министерства образования, Министерства спорта, Министерства цифрового развития и Государственного комитета по делам молодежи.

Также Президент МКЛ осмотрел два значимых спортивных объекта республики – «Огарев-Арену» и «Мордовия-Арену», огромный потенциал которых можно использовать для проведения крупных киберспортивных турниров в будущем.