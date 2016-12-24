В Саранске осужден курьер телефонных мошенников, похитивший у пенсионеров более 700 тысяч рублей

В столице Мордовии суд вынес приговор 19-летнему местному жителю. Он был признан виновным в серии мошенничеств, «работая» на побегушках у организаторов преступных акций.

По информации МВД по РМ, 2 мая этого года в полицию поступило сообщение о хищении у 83-летней женщины 200 тысяч рублей. По словам пенсионерки, ей поступил звонок от мужчины, который представился ее сыном и рассказал, что стал виновником дорожной аварии. За непривлечение к уголовной ответственности требовалось заплатить денежные средства, которые она передала приехавшему к ней домой незнакомому молодому человеку.

Затем в полицию с аналогичными заявлениями обратились еще три пенсионерки - 1940, 1946 и 1949 годов рождения, которые передали «гонцу» 300 тысяч, 135 тысяч и 100 тысяч рублей.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность получателя денег. Им оказался 19-летний житель Луховки, который сознался в содеянном.

По словам задержанного, к потерпевшим он приезжал по указанию куратора, который сообщал ему нужный адрес. Такую криминальную подработку он отыскал в интернете - оставлял себе 10% от полученных сумм, остальное перечислял организаторам.

По ходатайству следственных органов в отношении местного жителя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда парню назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ.