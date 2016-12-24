В Мордовии сотрудниками Росгвардии за прошедшую неделю изъяты 14 единиц оружия

Репортер

За прошедшую неделю сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ выявлены 5 нарушений правил оборота оружия, изъяты 14 единиц зарегистрированного гражданского оружия.

За допущенные нарушения законодательства о частной охранной деятельности в отношении 2 работников частных охранных организаций составлены протоколы об административных правонарушениях.

Рассмотрены 183 заявления об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия граждане предоставляют заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия влечет за собой привлечение к административной ответственности.

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