В Мордовии сотрудниками Росгвардии за прошедшую неделю изъяты 14 единиц оружия

За прошедшую неделю сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ выявлены 5 нарушений правил оборота оружия, изъяты 14 единиц зарегистрированного гражданского оружия.

За допущенные нарушения законодательства о частной охранной деятельности в отношении 2 работников частных охранных организаций составлены протоколы об административных правонарушениях.

Рассмотрены 183 заявления об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.