Нацпроект помог Теньгушевской семицветке стать известной по всей России

О Теньгушевской семицветке рассказали на Первом канале. В программе «Доброе утро» вышел сюжет о народном промысле жителей мордовского села Теньгушево – всеми любимой семицветке.

Местные мастерицы утверждают, что узорные чулки и рукавицы здесь вяжут со времен царя Ивана Грозного, а многоцветное вязание на спицах – увлекательное занятие, позволяющее создавать современные индивидуальные и элегантные вещи, привлекающие оригинальностью и красочностью причудливых геометрических узоров. В прошлом году народные умельцы района объединились в единый коллектив —Теньгушевскую семицветку.

По информации Минэкономики РМ, до недавнего времени мастерам народных промыслов из сельской местности было сложно реализовывать свою продукцию. Практически единственными каналами сбыта, которыми пользовались большее количество мастериц – праздники в райцентрах, ярмарки выходного дня, выставки в близлежащих городах и селах.

Поездки в крупные города на подобные мероприятия стоят немалых денег для простого ремесленника, и не у каждого есть возможность и время, чтобы их посетить, а узкоспециализированные выставки, организованные на региональном и федеральном уровне, носят разовый характер, от сюда и разовый, не стабильный доход.

Мастерицы из Теньгушевского района ранее были мало знакомы с электронными площадками (маркетплейсами), на которых можно продавать свои изделия, а кто знал - не понимал, как эффективно воспользоваться этими торговыми площадками.

«А хотелось бы, чтобы прекрасные изделия, сделанные руками современных мастеров, приобрели как можно больше покупателей», - говорили мордовские умелицы.

Решить эти вопросы помогла господдержка. На старте совместного проекта активистки обратились за помощью в Министерство экономики РМ и Центр «Мой бизнес». Благодаря Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» они получили свой фирменный стиль и вышли на электронную торговую площадку.

Сейчас «Теньгушевская семицветка» – хорошо известный в Мордовии и за ее пределами народный промысел, о котором говорят на федеральном уровне.