В Саранске сотрудница Росздравнадзора перечислила мошенникам почти 4 миллиона рублей

Телефонные мошенники продолжают собирать свою криминальную финансовую жатву с жителей Мордовии. Очередной их жертвой стала 57-летняя сотрудница Росздравнадзора из столицы Мордовии, перечислившая не счета аферистов почти четыре миллиона рублей.

По информации МВД по РМ, женщина продала квартиру и вскоре на телефон ей поступили звонки с неизвестных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка, и знали о сделке по продаже недвижимости. Они проинформировали жительницу Саранска о возможном несанкционированном доступе к ее банковскому счету третьих лиц - вездесущих аферистов.

Для защиты финансов потерпевшей порекомендовали перечислить сбережения на специальный безопасный счет. Женщина выполнила эти рекомендации - через банкомат перевела на сторонние реквизиты 3 миллиона 800 тысяч рублей.

Дальнейшая цепочка событий известна - прозрение, обращение в полицию и составление заявления о совершенном мошенничестве.