Михаил Мишустин на выставке «Сделано в России – 2023» заинтересовался яблочными меренгами из Саранска

Репортер

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе посещения выставки «Сделано в России – 2023» остановился у стенда известного российского производителя натуральных сладостей под брендом «Белевская пастила».

Премьер заинтересовался яблочными меренгами - это безе, которое делают только из печеных яблок и яичного белка. Этот новый продукт в своей линейке компания изготавливает в Саранске.

Михаил Мишустин даже захотел приобрести меренги, но представитель «Белевской пастилы» немедленно высказала готовность угостить премьера.

Глава Мордовии Артём Здунов разместил в телеграм сюжет с выставки и отметил:

«Михаилу Владимировичу определенно нравятся мордовские продукты. Наши, как всегда - на высоте!)»

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