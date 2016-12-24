Михаил Мишустин на выставке «Сделано в России – 2023» заинтересовался яблочными меренгами из Саранска

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе посещения выставки «Сделано в России – 2023» остановился у стенда известного российского производителя натуральных сладостей под брендом «Белевская пастила».

Премьер заинтересовался яблочными меренгами - это безе, которое делают только из печеных яблок и яичного белка. Этот новый продукт в своей линейке компания изготавливает в Саранске.

Михаил Мишустин даже захотел приобрести меренги, но представитель «Белевской пастилы» немедленно высказала готовность угостить премьера.

Глава Мордовии Артём Здунов разместил в телеграм сюжет с выставки и отметил:

«Михаилу Владимировичу определенно нравятся мордовские продукты. Наши, как всегда - на высоте!)»