Михаил Мишустин на выставке «Сделано в России – 2023» заинтересовался яблочными меренгами из Саранска

«Золотая осень - 2023»
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе посещения выставки «Сделано в России – 2023» остановился у стенда известного российского производителя натуральных сладостей под брендом «Белевская пастила».
Премьер заинтересовался яблочными меренгами - это безе, которое делают только из печеных яблок и яичного белка. Этот новый продукт в своей линейке компания изготавливает в Саранске.
Михаил Мишустин даже захотел приобрести меренги, но представитель «Белевской пастилы» немедленно высказала готовность угостить премьера.
Глава Мордовии Артём Здунов разместил в телеграм сюжет с выставки и отметил:
«Михаилу Владимировичу определенно нравятся мордовские продукты. Наши, как всегда - на высоте!)»
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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