В Мордовии мать накормила маленькую дочь молочной смесью с лимонной кислотой

Как сообщает МВД по РМ, в Чамзинский отдел полиции поступило сообщение из больницы о доставлении в медицинское учреждение полуторагодовалой девочки. По словам ее мамы, малышка съела детскую смесь с лимонной кислотой.

Женщина рассказала, что с помощью лимонной кислоты хотела избавить чайник от накипи, наполнила его водой и засыпала туда порошок. Забыв об этом «коктейле», через некоторое время она разбавила кислотной водой молочную смесь, которой стала кормить ребенка. И тут же вспомнила об очистительной процедуре, после чего сразу вызвала скорую помощь.

В больнице девочке была оказана помощь, ее с мамой уже отпустили домой.

В настоящий момент подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка. Семья, в которой воспитывается девочка, является благополучной, на учете в органах внутренних дел не состоит.