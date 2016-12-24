В Мордовии мать накормила маленькую дочь молочной смесью с лимонной кислотой

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, в Чамзинский отдел полиции поступило сообщение из больницы о доставлении в медицинское учреждение полуторагодовалой девочки. По словам ее мамы, малышка съела детскую смесь с лимонной кислотой.

Женщина рассказала, что с помощью лимонной кислоты хотела избавить чайник от накипи, наполнила его водой и засыпала туда порошок. Забыв об этом «коктейле», через некоторое время она разбавила кислотной  водой молочную смесь, которой стала кормить ребенка. И тут же вспомнила об очистительной процедуре, после чего сразу вызвала скорую помощь.

В больнице девочке была оказана помощь, ее с мамой уже отпустили домой.

В настоящий момент подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка.  Семья, в которой воспитывается девочка, является благополучной, на учете в органах внутренних дел не состоит.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Второй в России

В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности

«Валда васта»

Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке

На высшем уровне

В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова

1
Заказать рекламу
1
1
1