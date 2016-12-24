В Саранске сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда штрафовали за нарушения водителей и пешеходов

По информации МВД по РМ, 18 октября сотрудники Госавтоинспекции провели в Саранске оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

За один день проведения рейдовых проверок было выявлено более 30 нарушителей ПДД. Привлечено к административной ответственности 17 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам в специально установленных для этого местах, а также 16 пеших участников дорожного движения, нарушивших правила перехода проезжей части.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение Правил дорожного движения пешеходами предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Водителям транспортных средств за невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, придется раскошелиться на более существенную сумму - от 1500 до 2500 рублей.

Госавтоинспекция акцентирует внимание пешеходов на необходимости переходить проезжую часть только в специально установленных для этого местах, на разрешающий сигнал светофора, обязательно убедившись в безопасности перехода. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде либо других предметах гардероба.