В Саранске появится этно-терраса с национальной кухней

В столице Мордовии в скором времени появится этно-терраса «Иненармунь» с национальной кухней. Ее строительство ведется отелем Radisson Hotel & Congress Center Saransk с привлечением гранта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На площадке перед отелем создадут современное пространство для жителей и гостей города. Для этно-террасы будет разработано новое национальное меню, а интерьеры оформлены с учетом мордовского колорита. Здесь же гости отеля и все желающие смогут приобрести деликатесы регионального производства в качестве гастрономических сувениров.

К созданию проекта привлечены сотрудники Мордовского госуниверситета, дизайнеры и мастера народных промыслов нашей республики, профессиональная команда ресторана «Панорама».

Среди туристов существует запрос на аутентичную мордовскую кухню в ресторанной подаче. Этно-терраса станет новым объектом на национальном туристском маршруте «Зов торамы».

Открыть террасу «Иненармунь» планируется в октябре. В создание нового туристского пространства будет инвестировано порядка 10 млн рублей, из которых грантовые средства – 7,55 млн.

Всего в 2023 году в Мордовии отобрано 11 предпринимательских инициатив, которые получили гранты на развитие пляжной и туристической инфраструктуры. Работы на всех объектах будут завершены до конца года.