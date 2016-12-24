Нацпроект позволяет самозанятым открывать новые творческие горизонты

Развитие производства
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Талантливый человек талантлив во всем! Не перестаем в этом убеждаться вместе с клиентами Центра «Мой бизнес» РМ. Пример тому – Татьяна Катрахова — самозанятая, которая занимается музыкой, живописью и пишет стихи.
Основной род деятельности бизнесвумен – живопись, Татьяна пишет пейзажи и натюрморты на заказ. Ее работы покоряют сердца жителей Мордовии и находят отклик у москвичей. Живет женщина в Ромодановском районе, куда переехала из Москвы несколько месяцев назад. В 2020 году о Татьяне узнали по всей России, а все потому, что она стала героиней известной программы «Рогов в деле».
«Тогда у меня был непростой период в жизни и хотелось кардинальных перемен. Я решила рискнуть и оставила заявку на участие в конкурсе, а уже на следующий день мне перезвонили. Я сначала подумала, что меня разыгрывают. Но оказалось, что это сам Александр Рогов. Конечно, я согласилась и приняла участие в проекте», - делится художница.
Живя в Москве, Татьяна работала в частном детском саду. Там проводила занятия с детьми, которых учила рисовать. Однако жизнь в Москве женщине наскучила, и она перебралась в Мордовию. Здесь она решила заняться живописью всерьез и стала писать картины на заказ, а статус самозанятой позволяет ей успешно реализовывать продукцию.
«Живопись – это как построить дом: нужны техника, умения и знания. К творчеству я отношусь серьезно, для меня это как терапия. Могу написать картину за 2 часа, а могу сидеть над ней несколько суток. В этом году решила принять участие в ярмарке самозанятых от Центра «Мой бизнес». Уверена, что это позволит мне увеличить клиентскую базу и получить ценные знания», - говорит Татьяна Катрахова.
Ярмарка, которая проводится в республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», становится для самозанятых уникальной возможностью представить свою продукцию в посещаемых торговых центрах Мордовии, а потребителям позволяет приобрести эксклюзивные товары и возможно, открыть для себя идею собственного бизнеса. В этом году ярмарка проходит с 25 августа по 3 сентября в ТРЦ «Сити-Парк» и ТЦ «Макс».
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Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
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