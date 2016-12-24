Республиканский лицей снова в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников

Репортер

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало результаты девятого ежегодного исследования, посвященного поступлению абитуриентов в лучшие вузы России.

Итогом работы стала публикация линейки рейтингов российских школ: лучших школ по конкурентоспособности выпускников (топ-100), лучших школ по конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки (топ-50), а также списков школ по абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России.

В представленных рейтингах Республиканский лицей для одаренных детей в настоящее время занимает высокое 13 место.

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