Республиканский лицей снова в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало результаты девятого ежегодного исследования, посвященного поступлению абитуриентов в лучшие вузы России.

Итогом работы стала публикация линейки рейтингов российских школ: лучших школ по конкурентоспособности выпускников (топ-100), лучших школ по конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки (топ-50), а также списков школ по абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России.

В представленных рейтингах Республиканский лицей для одаренных детей в настоящее время занимает высокое 13 место.