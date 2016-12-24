В Саранске под колесами автобуса погибла 5-летняя девочка

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, 25 августа в 14 часов 30 минут на улице Косарева в Саранске водитель автобуса «ПАЗ» проявил невнимательность и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 5-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия, женщина с различными травмами госпитализирована в лечебное учреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
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