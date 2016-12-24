На территории Саранского аэропорта прошли комплексные учения подразделений МЧС

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На территории Саранского аэропорта прошли комплексные учения готовности к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает МЧС по РМ.
По легенде, в процессе заправки топливом на территории аэропорта произошла разгерметизация одной из емкостей с дизельным топливом объемом 75 м3.
Опасность условной ситуации заключалась в негативных последствиях разлива нефтепродуктов: загрязнение почвенного покрова, атмосферного воздуха парами углеводородов и продуктами горения при возможном возгорании топлива.
Прибывшие на место условной чрезвычайной ситуации бойцы ПСЧ-1 Саранска провели обследование территории, на которой произошел разлив, организовали поисково-спасательные работы и выполнили действия по предотвращению возгорания.
Сбором и перекачкой разлившегося топлива в емкости временного хранения занялась оперативная группа ПАСФ Приволжского центра «ЭКОСПАС».
В это же время в зоне условного происшествия организуется видеоконференцсвязь с центром управления в кризисных ситуациях и разворачивается штаб.
Условный разлив нефтепродуктов был ликвидирован.
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