В Доме Республики обсудили развитие велоспорта в Мордовии

24-26 августа в столице Мордовии проходят чемпионат и первенство России по ВМХ-рейсу, Кубок России и всероссийские соревнования по ВМХ-фристайлу. В дни проведения состязаний в республику приехали генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, главный тренер сборной команды России по велоспорту-ВМХ Павел Костюков и директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Дроздов. 25 августа с ними встретился Глава Мордовии Артём Здунов.

«Рад, что мы проводим эти уникальные мероприятия в столице Мордовии, - сказал Артём Здунов. – Предлагаю обсудить, что мы в республике делаем правильно по развитию велоспорта, а на что нужно обратить внимание. Главное, что Федерация велосипедного спорта России нас поддерживает – мы постоянно чувствуем, что находимся в центре событий».

Напомним, что именно Мордовия еще в 90-х годах прошлого века фактически стала родоначальником дисциплины ВМХ-спорт в России. Сейчас в республике созданы все условия для проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня, в том числе по олимпийским дисциплинам.

Состязания всероссийского уровня в республике проходят на новом уникальном для страны велотреке «Суперкросс», который возведен в регионе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«Основное направление работы для федерации сейчас – создание резерва спортсменов. Именно он и будет коваться на вашем стадионе. Это первый объект с 2014 года, который построили в стране для велоспорта. Сборная команда России в зимний период практически полностью базируется в республиканском центре по велоспорту-ВМХ, - отметил Юрий Кучерявый. - Спасибо, что продвигаете велоспорт. Школа в Мордовии хорошая, ваши спортсмены находятся на передовых позициях в рейсе, уверен, во фристайле тоже будут достигнуты результаты. Надеюсь, что ваши спортсмены вырастут большими специалистами в своем виде спорта и продолжат существующие традиции».

Сейчас в республике велоспортом занимаются 450 человек. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России обратился к Главе Мордовии с просьбой: развивать разные направления, чтобы был выстроен полноценный механизм загрузки по всем дисциплинам велосипедного спорта. Это позволит детям и подросткам перепрофилироваться при необходимости и оставаться в большом спорте.

Директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Дроздов поблагодарил за то, что в Мордовии спорту уделяют повышенное внимание: «Мордовия – один из регионов-двигателей. Новый центр действительно уникальный, понимаем, что важна его загрузка, поэтому совместно с федерацией велоспорта постараемся ее обеспечить».