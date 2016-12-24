В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Теньгушевском районе благоустраиваются дворовые территории и обновляются сети водо- и электроснабжения.

Например, в прошлом году в райцентре проведен ремонт центральной площади и благоустройство парка. В настоящее время ведется благоустройство центральной площади в п. Барашево.

Кроме того, проведены работы по благоустройству дворовых территорий 9 многоквартирных домов в с. Теньгушево. В Барашеве отремонтированы подъездные дороги к 4 многоквартирным домам и благоустроена территория 1 многоквартирного дома.

Также в п. Барашево и с. Теньгушево модернизированы сети водоснабжения протяженностью 2,9 км и сети электроснабжения протяженностью более 2 км в с. Теньгушево. Проведена реконструкция системы водоснабжения на центральном водозаборе в райцентре, поселках Дачный и Барашево, д. Дудниково, селах Нароватово и Кураево.

Оборудованы детские игровые площадки в Теньгушеве, поселках Барашево и Дачный, селах Шокша, Такушево, Мельсетьево и д. Баево. Появилась спортивная площадка в парке села Теньгушево, детская спортивная игровая площадка и зоны отдыха в п. Барашево.