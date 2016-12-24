В столице Мордовии в этом году завершится расчистка русла реки Саранка

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В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в текущем году завершат работы по расчистке участка русла реки Саранка.
Результатом станет улучшение экологического состояния гидрографической сети протяженностью 23 км. Кроме того, увеличится количество граждан, улучшивших экологические условия проживания вблизи водных объектов.
Также в прошлом году завершена расчистка русла реки Мокша на территории Старозубаревского сельского поселения Краснослободского района протяженностью более 5 км и Ковылкинского района протяженностью 12 км.
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