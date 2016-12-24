В Мордовии начнется разработка кадровой стратегии региона

Глава Мордовии Артём Здунов 25 августа встретился с членами экспертного клуба «Моя Мордовия» для обсуждения разработки в регионе кадровой стратегии. Во встрече приняли участие - первый заместитель руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов, заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев, замминистра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Бабаев, руководитель Службы государственной статистики по РМ Ия Парамонова, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко и другие.

Член экспертного клуба, директор института подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров МГУ им. Н.П. Огарёва Ольга Агеева рассказала о концепции кадровой стратегии. «Моя Мордовия» выделила ряд проблемных моментов, которые сейчас существуют в кадровой сфере республики: это дисбаланс на рынке труда, влияние на сферу демографических факторов, зачастую неактуальность знаний, получаемых выпускниками сузов и вузов, а также отсутствие мотивации для специалистов.

Были изучены лучшие практики регионов страны, которые помогут стабилизировать кадровые процессы для всех их участников – работодателей, трудовых ресурсов, органов власти и учебных заведений. Экспертный клуб предложил определить единого оператора кадровой стратегии. Среди предложенных кандидатов наибольшую поддержку получил МГУ им. Н.П. Огарева.

«Хорошо, что было предложено несколько кандидатов на роль единого оператора кадровой стратегии, - поддержал Артём Здунов. – Уверен, что университет сможет успешно поработать в этой сфере – подготовке, переподготовке кадров, провести необходимые исследования. На это нужно направить лучших специалистов вуза. Предварительно они тоже должны пройти обучение, в том числе по проведению мозговых штурмов – обучение через практику наиболее эффективно. К этой работе можно привлечь и крупные компании – они смогут поделиться своим успешным опытом».

Отметим, что к разработке кадровой стратегии региона подключатся образовательные учреждения, промышленные и агропредприятия Мордовии, курирующие ведомства и региональное молодежное Правительство.