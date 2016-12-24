Финал фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART» впервые проходит в очном формате

Репортер

В Кирове стартовал финальный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». Представители из всех регионов Приволжского федерального округа – финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри – прибыли для участия в двухдневной программе. Основная концепция мероприятий – погружение участников от атмосферы народной культуры до современного творчества.

Гостей ждали лекции и встречи с федеральными экспертами фестиваля, интересные мастер-классы, экскурсии по главным достопримечательностям города.

В первый день молодых художников познакомили с историей Дымковской игрушки – старинным промыслом Кировской области, отражающим русский быт XIX века. Каждый участник попробовал создать свое уникальное изделие, пройдя все этапы росписи – от побелки до нанесения узоров красками.

Одним из ярких событий первого дня стала совместная роспись логотипа фестиваля на граффити-полигоне «Фантазариум». Участие в мероприятии приняли почетные гости – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и губернатор Кировской области Александр Соколов. Вместе с художниками они создали мурал на стене арт-пространства.

Программа продолжилась посещением клуба исторической реконструкции «Хлыновская Застава». Вятский Воевода, погружая гостей в историю Средневековой Вятки, провел экскурсию на конный двор, в крепость и сторожевую башню. Молодые художники приняли участие в ремесленных мастер-классах – гончарном, кузнечном, лучном, метании топоров и копий, чеканке средневековых монет, фланкировке.

Ярким завершением дня стало театрализованное представление «Огненная сказка». Артисты и реконструкторы клуба показали шоу на мотив сказки с акробатическими, танцевальными номерами и файер-шоу.

Торжественная церемония закрытия с подведением итогов фестиваля пройдет 25 августа. Зрителем прямой трансляции сможет стать любой желающий, присоединившись к просмотру в 18:40 по московскому времени на сайте фестиваля formartpfo.ru.

Напомним, что финалистами фестиваля «ФормART» созданы 14 граффити-работ в каждом регионе Приволжского федерального округа, посвященные Году педагога и наставника в России под единым брендом «Сила знания». По итогам отрисовки фото и видео с работами художников размещены на сайте фестиваля. Граффити финалистов оценены экспертным жюри, а также путем народного голосования. В 2023 году в нем приняли участие более 119 тысяч человек и 82 эксперта.

По результатам отборочного этапа в финал фестиваля от Республики Мордовия прошла работа Ангелины Волковой «Следуй за знанием». Работа Ангелины размещена на фасаде здания Лицея №4 по адресу: г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, 57. На эскизе изображена девочка, тянущаяся к руке учителя, что призвана провести ее и указать путь в мире знаний.

Победители фестиваля будут отмечены денежными призами. Призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тысяч рублей, II-го – 150 тысяч, III-го – 100 тысяч рублей, а победители в специальной номинации «Киров 650» получат возможность нанести свой эскиз на одно из зданий в Кирове в 2024 году.

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