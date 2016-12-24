В Саранске на территории муниципального предприятия нашли очаги дикорастущей конопли

В Саранске оперативники столичного УМВД выявили очаги произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального предприятия в сфере водоснабжения и водоотведения, расположенного на Александровском шоссе.

По результатам проведенного исследования руководству предприятия выдано предписание об уничтожении «плантаций» наркосодержащего растения.

Как отмечают в МВД по РМ, неисполнение предписания может повлечь привлечение к административной ответственности по ст. 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях со штрафом на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.