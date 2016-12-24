В мордовской колонии прошел первый этап Дельфийского чемпионата среди осужденных

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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ прошел первый этап Дельфийского чемпионата среди осужденных. В рамках конкурса участники получили возможность проявить свои таланты и способности в одной или нескольких номинациях.
По информации ведомства, в первом этапе конкурса победила осужденная Валентина Карташева в номинации «Художественные ремесла». Ее работы в категории «Гончарное искусство» произвели впечатление на членов жюри мастерством исполнения.
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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