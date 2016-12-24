В мордовской колонии прошел первый этап Дельфийского чемпионата среди осужденных

Репортер

В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ прошел первый этап Дельфийского чемпионата среди осужденных. В рамках конкурса участники получили возможность проявить свои таланты и способности в одной или нескольких номинациях.

По информации ведомства, в первом этапе конкурса победила осужденная Валентина Карташева в номинации «Художественные ремесла». Ее работы в категории «Гончарное искусство» произвели впечатление на членов жюри мастерством исполнения.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Знай наших!

Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»

Прямой эфир

Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики

Развитие производства

Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции

1
Заказать рекламу
1
1
1