В мордовской колонии прошел первый этап Дельфийского чемпионата среди осужденных

В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ прошел первый этап Дельфийского чемпионата среди осужденных. В рамках конкурса участники получили возможность проявить свои таланты и способности в одной или нескольких номинациях.

По информации ведомства, в первом этапе конкурса победила осужденная Валентина Карташева в номинации «Художественные ремесла». Ее работы в категории «Гончарное искусство» произвели впечатление на членов жюри мастерством исполнения.