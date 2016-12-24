Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО из Мордовии с трудоустройством

Вот уже почти три месяца в Саранске работает филиал фонда «Защитники Отечества». Он создан по поручению Президента России, чтобы помогать ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. Социальные координаторы фонда оказывают содействие в получении медицинской и юридической помощи, оформлении различных документов, прохождении реабилитации и т. д.

В список важнейших задача фонда входит трудоустройство и профессиональное переобучение ветеранов СВО. Так, в конце июля в саранский филиал обратился Артём из Мордовии. Он служил по контракту и с февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции, где занимал должность связиста в мотострелковых войсках.

Когда контракт истек, Артём вернулся домой, оформил удостоверение ветерана, но долго не мог найти работу. На помощь ему пришли социальные координаторы. Вместе со специалистами центра занятости они предоставили бывшему военнослужащему список доступных вакансий. Одно из выбранных предприятий оперативно рассмотрело кандидатуру Артёма и пригласило его на работу. Сейчас он уже несколько недель трудится там опрессовщиком.

«Важно знать, что у бойцов есть такая организация, которая всегда поможет», – поделился Артём.

Ветераны и их семьи могут обратиться за помощью по адресу: Саранск, ул. Полежаева, 113. Режим работы: понедельник-пятница, 9:00 – 18:00. Телефон: 8 (8342) 39-28-82.