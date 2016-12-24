В Саранске «Парконы» будут следить за нарушениями при парковке автомобилей

Репортер

В столице Мордовии Центр организации дорожного движения ввел в эксплуатацию «Парконы» - мобильные комплексы для фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Как сообщает Госкомтранс РМ, мобильные комплексы будут действовать во всех районах Саранска.

В настоящее время «Паркон» фиксирует нарушения требований следующих дорожных знаков:
- «Стоянка запрещена»
- «Остановка запрещена»

Новое оборудование дважды проводит «фотосессию» припаркованному автомобилю на неизменной локации с интервалом от 5 минут.

Отмечается, что маршруты патрулирования согласованы с УГИБДД РМ.

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