В Саранске «Парконы» будут следить за нарушениями при парковке автомобилей

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В столице Мордовии Центр организации дорожного движения ввел в эксплуатацию «Парконы» - мобильные комплексы для фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Как сообщает Госкомтранс РМ, мобильные комплексы будут действовать во всех районах Саранска.
В настоящее время «Паркон» фиксирует нарушения требований следующих дорожных знаков:
- «Стоянка запрещена»
- «Остановка запрещена»
Новое оборудование дважды проводит «фотосессию» припаркованному автомобилю на неизменной локации с интервалом от 5 минут.
Отмечается, что маршруты патрулирования согласованы с УГИБДД РМ.
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