В Саранске «Парконы» будут следить за нарушениями при парковке автомобилей

В столице Мордовии Центр организации дорожного движения ввел в эксплуатацию «Парконы» - мобильные комплексы для фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Как сообщает Госкомтранс РМ, мобильные комплексы будут действовать во всех районах Саранска.

В настоящее время «Паркон» фиксирует нарушения требований следующих дорожных знаков:

- «Стоянка запрещена»

- «Остановка запрещена»

Новое оборудование дважды проводит «фотосессию» припаркованному автомобилю на неизменной локации с интервалом от 5 минут.



Отмечается, что маршруты патрулирования согласованы с УГИБДД РМ.