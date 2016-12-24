В Мордовии накануне нового учебного года проверили техническое состояние школьных автобусов

Как отмечается в информации региональной Госавтоинспекции, на данный момент все школьные автобусы республики соответствуют требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Они оснащены приборами контроля скорости, режима труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографами) и системами спутниковой навигации ГЛОНАС/GPS.

В рамках проведения подобных проверок организуются профилактические беседы с водителями школьных автобусов о необходимости соблюдения правил дорожного движения при перевозках детей и ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних пассажиров.

Также в преддверии нового учебного сотрудниками дорожного надзора Госавтоинспекции проведены мероприятия по контролю за обустройством улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

По результатам обследования в ряде учреждений сохраняются нарушения обязательных требований эксплуатационного состояния дорог. Основными выявленными недостатками явились нарушения в установке и эксплуатации дорожных знаков, отсутствие (износ сверх норматива) горизонтальной дорожной разметки, отсутствие искусственных дорожных неровностей (отдельных элементов).

Ответственной за состояние улично-дорожной сети организации - саранской «Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства» выдано предостережение. Также информация о выявленных нарушениях направлена главе городской Администрации.



