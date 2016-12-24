Куклы-обереги для мордовских бойцов станут талисманом с родной земли

Сто мордовских кукол-оберегов в национальных костюмах в скором времени отправятся на передовую нашим землякам. Их изготовили вручную со своими детьми сотрудники Управления федеральной налоговой службы России по Республике Мордовия в ходе акции «Оберег для солдат».

«Ванстыця» с мордовского переводится как хранительница. Ребятам, находящимся в зоне СВО, очень важно чувствовать нашу заботу и поддержку. Мы надеемся, что эти обереги станут настоящим талисманом с родной земли», – говорят сотрудники.

Кроме оберегов из Мордовии передали на передовую лекарственные средства, одежду, продукты питания и средства личной гигиены. Все это собрано общими усилиями в обособленных подразделениях Управления ФНС России по Республике Мордовия в ходе еще одной акции «Коробка добра».

В скором времени гуманитарный груз из регионального отделения Народного фронта отправится в дальний путь.

Оказать помощь нашим землякам может любой желающий, обратившись в региональный Исполком по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 12, кабинеты 104, 114. Телефоны для уточнения информации: 8 (8342) 24-15-50, 8 (8342) 24-08-69.