В Саранске двухлетний мальчик наглотался таблеток от повышенного давления

Как сообщает МВД по РМ, 22 августа в дежурную часть саранского отдела полиции поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение двухлетнего мальчика. Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, предположительно, употребил таблетки от повышенного давления.

В настоящий момент подразделением по делам несовершеннолетних устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уточняется, что мать мальчика состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.