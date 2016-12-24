В Саранске двухлетний мальчик наглотался таблеток от повышенного давления

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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Как сообщает МВД по РМ, 22 августа в дежурную часть саранского отдела полиции поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение двухлетнего мальчика. Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, предположительно, употребил таблетки от повышенного давления.
В настоящий момент подразделением по делам несовершеннолетних устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уточняется, что мать мальчика состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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