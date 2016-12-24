Госсобрание РМ объявило о старте республиканского конкурса творческих работ «Своих не бросаем!»

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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Госсобрание Мордовии и Молодежный парламент приглашают детей, подростков и молодых людей в возрасте от 7 до 18 лет включительно к участию в республиканском конкурсе творческих работ «Своих не бросаем!»
Конкурсные работы можно представить до 15 ноября 2023 года в номинациях:
- «Письмо солдату» (письмо или эссе в формате письма российским военнослужащим, участникам специальной военной операции со словами поддержки и благодарности)
- «Рисунок» (рисунки, посвященные тематике службы в Вооруженных Силах РФ, воинскому долгу и чести, героическим подвигам защитников Отечества, пропаганде ценностей мирной жизни без войн и межнациональных конфликтов)
- «Стихотворение» (произведения собственного сочинения с объемом не более 20 зарифмованных строк по тематике патриотической направленности).
Победители будут награждены дипломами и ценными призами.
С Положением о Конкурсе можно ознакомиться здесь https://gsrm.ru/upload/medialibrary/a84/cjxvssxzsgeiid83hmocaw26bwfmwx7u.pdf
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