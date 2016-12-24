Госсобрание РМ объявило о старте республиканского конкурса творческих работ «Своих не бросаем!»

Госсобрание Мордовии и Молодежный парламент приглашают детей, подростков и молодых людей в возрасте от 7 до 18 лет включительно к участию в республиканском конкурсе творческих работ «Своих не бросаем!»

Конкурсные работы можно представить до 15 ноября 2023 года в номинациях:

- «Письмо солдату» (письмо или эссе в формате письма российским военнослужащим, участникам специальной военной операции со словами поддержки и благодарности)

- «Рисунок» (рисунки, посвященные тематике службы в Вооруженных Силах РФ, воинскому долгу и чести, героическим подвигам защитников Отечества, пропаганде ценностей мирной жизни без войн и межнациональных конфликтов)

- «Стихотворение» (произведения собственного сочинения с объемом не более 20 зарифмованных строк по тематике патриотической направленности).

Победители будут награждены дипломами и ценными призами.

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться здесь https://gsrm.ru/upload/medialibrary/a84/cjxvssxzsgeiid83hmocaw26bwfmwx7u.pdf