В детских лагерях Мордовии побывал передвижной виртуальный музей «Поезд нашей Победы»

В детских летних лагерях Мордовии и других регионов ПФО в 2023 году работал передвижной VR музей «Поезд нашей Победы». Этот проект воплотил в жизнь Александр Лежеников, ставший одним из победителей грантового конкурса Росмолодежи. В детских лагерях проект был включен в планы по патриотическому воспитанию и позволил дополнить их VR-технологиями.

В шлемах виртуальной реальности подростки смогли «перенестись» в эпоху Великой Отечественной войны, увидеть в действии интерактивные экспонаты, среди которых - модели танков и оружия, обмундирование и награды советских солдат и офицеров.

«Проект некоммерческий, он был реализован при поддержке Росмолодежь.Гранты, поэтому дети смогли в нем принять участие бесплатно. Он соединил в себе современные технологии и привычный формат музея. Более того, ранее VR музей уже был апробирован в школах, а в дальнейшем – имеет потенциал на продолжение», – сказал автор проекта Александр Лежеников.