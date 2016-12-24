В Саранске пройдет ярмарка самозанятых «Золотая осень»

С 25 августа по 3 сентября в ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71) и ТК «Макс» (ул. Гагарина, 99А) будет проходить ярмарка самозанятых «Золотая осень».

Жители и гости Саранска смогут приобрести вязаные игрушки и текстильные куклы, украшения из эпоксидной смолы, предметы декора, ароматное мыло и свечи, изделия из кожи, посуду из дерева, различные сладости и многое другое.

Разместятся участники на индивидуальных площадках, где кроме реализации товаров пройдет обмен опытом и знакомство с потребителем. По итогам ярмарки самозанятые примут участие в благотворительной акции совместно с Центром «Мой бизнес».

Ярмарка самозанятых «Золотая осень» реализуется Центром «Мой бизнес», при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».