В Саранске пройдет ярмарка самозанятых «Золотая осень»

Развитие производства
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
С 25 августа по 3 сентября в ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71) и ТК «Макс» (ул. Гагарина, 99А) будет проходить ярмарка самозанятых «Золотая осень».
Жители и гости Саранска смогут приобрести вязаные игрушки и текстильные куклы, украшения из эпоксидной смолы, предметы декора, ароматное мыло и свечи, изделия из кожи, посуду из дерева, различные сладости и многое другое.
Разместятся участники на индивидуальных площадках, где кроме реализации товаров пройдет обмен опытом и знакомство с потребителем. По итогам ярмарки самозанятые примут участие в благотворительной акции совместно с Центром «Мой бизнес».
Ярмарка самозанятых «Золотая осень» реализуется Центром «Мой бизнес», при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
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