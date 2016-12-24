На территории Саранского завода автосамосвалов прошли пожарно-тактические учения

По информации МЧС по РМ, cогласно легенде, в покрасочной камере сборочного цеха в результате перегрузки электрической сети произошло возгорание. О возгорании персонал предприятия незамедлительно сообщил в пожарную охрану и организовал эвакуацию работников.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к борьбе с условным очагом пожара. Звенья ГДЗС отправились на поиски людей, оставшихся в здании. Спустя считанные минуты двух условных пострадавших вывели на свежий воздух.

Всего в ходе учений было задействовано 10 единиц техники и 42 человека личного состава.

Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Условный пожар был ликвидирован, пострадавшие эвакуированы из здания.