В Саранске «Лада Веста» влетела в столб

По информации Госавтоинспекции республики, 23 августа на ул. Победы в Саранске в 19 часов 50 минут водитель автомашины «Лада Веста» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался на световую опору.

В результате ДТП управлявший «Вестой» водитель был госпитализирован в Республиканскую центральную клиническую больницу, у него взята кровь на анализ.