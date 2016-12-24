В Саранске «Лада Веста» влетела в столб

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 23 августа на ул. Победы в Саранске в 19 часов 50 минут водитель автомашины «Лада Веста» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался на световую опору.

В результате ДТП управлявший «Вестой» водитель был госпитализирован в Республиканскую центральную клиническую больницу, у него взята кровь на анализ.

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