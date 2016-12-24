Житель Саранска выращивал в квартире галлюциногенные грибы

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, 22 августа в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков саранского УМВД установили подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе обследования квартиры 35-летнего местного жителя полицейские изъяли марихуану массой 6.4 грамма. Также оперативники обнаружили контейнер с грибами и три полимерных пакета с растительной массой. Проведенное исследование установило, что изъятое представляет собой плодовые тела грибов, содержащих психоактивное вещество псилоцин общим весом 9,4 грамма.

Как пояснил подозреваемый, некоторое время назад он в интернете заказал посылку со спорами одурманивающих грибов, которую потом забрал  из тайника. В своей квартире житель Саранска выращивал галлюциногенные грибы, чтобы обеспечить свои наркотические потребности.

В отношении «грибника» возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Кроме того, будет составлен административный протокол за незаконное культивирование наркотических растений.

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