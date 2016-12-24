15 августа Центробанк заявил о повышении ключевой ставки до 12%. Однако Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия, работающий по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», сохранил для своих клиентов максимально комфортные условия по ведению бизнеса.



Сообщается, что микрозаймы в Фонде Поддержки предпринимательства РМ можно получить по сниженной процентной ставке – от 1% до 9,5% годовых.



В зависимости от выбранной программы, максимальная сумма займа составляет до 5 миллионов рублей сроком на 3 года.



Также Фонд поддержки предпринимательства РМ предоставляет отсрочку по погашению основного долга до 6 месяцев.



