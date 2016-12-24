Международный пункт пропуска в аэропорту Саранска позволит обслуживать 140 пассажиров в час

В аэропорту Саранска на 55 % выполнены работы по техническому оснащению пункта пропуска через государственную границу. Здесь будет установлено 7 кабин паспортного контроля, две из которых будут предназначены для маломобильных групп граждан.

Объект оснастят интеллектуальными системами пограничного и таможенного контроля, оперативного теленаблюдения, контроля и управления доступом и иным современным оборудованием.

Площадь пункта пропуска составит более 4000 кв. м. Пропускная способность – 140 пассажиров в час. Завершение проекта по техническому оснащению запланировано на конец 2023 года.

«Создаем все условия для осуществления международных рейсов, что повысит туристическую привлекательность и привлечет дополнительные инвестиции в наш регион», - отметили в Государственном комитете по транспорту и дорожному хозяйству РМ.