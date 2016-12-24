В Саранске суд отправил на зону основателя финансовой пирамиды

Ленинский районный Саранска вынес обвинительный приговор 31-летнему жителю Чувашии за мошенничество в особо крупном размере. Этот оборотистый товарищ оставил без денег свыше 400 вкладчиков своего кредитного кооператива из 5 регионов страны. Люди, преимущественно пожилого возраста, лишились около 210 миллионов рублей.

Как сообщает прокуратура РМ, в суде было установлено, что молодой махинатор в январе 2020 года зарегистрировал кредитный потребительский кооператив «Надежный». Эта финансовая пирамида стала привлекать денежные средства граждан, в основном пенсионного возраста, под предлогом инвестирования в высокодоходный бизнес. При этом, клиентам гарантировался не только возврат денежных средств, но и высокие проценты по вложениям.

Пожилые люди понесли в КПК свои деньги, рассчитывая увеличить сбережения, но в итоге лишились и имевщихся накоплений. За год преступной деятельности аферист похитил денежные средства 406 граждан на общую сумму около 210 млн. руб.

Суд приговорил фигуранта к 6 годам 6 месяцам лишения сво­боды в исправительной колонии общего режима. Одновременно были удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба.