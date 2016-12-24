В Мордовии сотрудники полиции установили местонахождение пропавших из летнего лагеря детей

Репортер

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с коллегами из территориальных подразделений установили местонахождение несовершеннолетних брата и сестры, пропавших из летнего лагеря.

Как было установлено ранее, подростков забрала из оздоровительного лагеря «Сивинь», расположенного в Краснослободском районе, их мать, 1986 года рождения, имеющая ограничения в родительских правах.

Сообщение о розыске несовершеннолетних, проживающих в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей», поступило в полицию вечером 21 августа. С целью установления местонахождения брата и сесты, 2013 и 2011 годов рождения, сотрудниками полиции опрашивались родственники и знакомые указанной семьи. Отрабатывался возможный маршрут их передвижения, осматривались заброшенные строения.

В ходе проводимых мероприятий установлено, что дети находятся в Торбеевском районе по месту регистрации их матери. Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. В ближайшее время они будут возвращены в социальное учреждение.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Прямой эфир

Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики

Знай наших!

Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»

Развитие производства

Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции

1
Заказать рекламу
1
1
1