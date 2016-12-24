В Мордовии сотрудники полиции установили местонахождение пропавших из летнего лагеря детей

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с коллегами из территориальных подразделений установили местонахождение несовершеннолетних брата и сестры, пропавших из летнего лагеря.

Как было установлено ранее, подростков забрала из оздоровительного лагеря «Сивинь», расположенного в Краснослободском районе, их мать, 1986 года рождения, имеющая ограничения в родительских правах.

Сообщение о розыске несовершеннолетних, проживающих в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей», поступило в полицию вечером 21 августа. С целью установления местонахождения брата и сесты, 2013 и 2011 годов рождения, сотрудниками полиции опрашивались родственники и знакомые указанной семьи. Отрабатывался возможный маршрут их передвижения, осматривались заброшенные строения.

В ходе проводимых мероприятий установлено, что дети находятся в Торбеевском районе по месту регистрации их матери. Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. В ближайшее время они будут возвращены в социальное учреждение.