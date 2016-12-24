Девушка из Рузаевки отдала криптовалютным мошенникам миллион рублей

Полицейскими в Рузаевском районе проводится проверка по факту мошенничества, совершенного в отношении 22-летней безработной местной жительницы. Как сообщает МВД по РМ, девушка попалась на удочку аферистов под предлогом инвестирования средств на криптовалютной бирже.

Потерпевшая рассказала, что она зарегистрировалась на инвестиционной платформе, рекламу которой увидела в интернете. Через некоторое время с девушкой связался брокер и во время общения в скайпе пообещал клиентке сопровождение сделок и высокую доходность от операций.

В течение нескольких дней начинающая инвестор систематически пополняла брокерский счет, доведя вложения до миллиона рублей. При этом, большую часть из этой суммы она взяла в кредит. В минувшие выходные жительница Рузаевки захотела вывести свои финансы, однако сделать этого никак не удавалось. Тогда рузаевская акула крипторынка обратилась в полицию.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

МВД по РМ напоминает: в настоящее время многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями. Используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, они убеждают граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения, вносить как можно большие суммы на счета.

Если вы хотите принять инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о брокере, поинтересуйтесь его лицензиией на оказываемые услуги.