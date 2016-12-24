Саранский таксист получил 9 лет за убийство Чемпиона России по велоспорту ВМХ

30-летний тксист Роман Чернов выслушал в Саранске приговор за убийство многократного чемпиона России по велоспорту ВМХ Владимира Левина. Спортсмен в декабре прошлого года получил смертельное ножевое ранении в ходе массовой драки на улице Гагарина.

По данным следствия, к трагической развязке привел конфликт двух мужчин в саранском кафе - спортсмен заступился за девушку, которую Чернов стал «прессовать» на глазах у посетителей. Таксист схватил и стал выволакивать ее из заведения, кричал, что это его бывшая жена. Левин сделал замечание буйному товарищу, тот в ответ осадил спортсмена, чтобы тот не лез не в свое дело. Разговор на повышенных тонах привел к тому, что мужчины забили «стрелку» на следующий день.

Днем 24 декабря прошлого года противоборствующие стороны встретились на улице Гагарина. На рандеву и Левин, и Чернов явились с друзьями. Словесный обмен «любезностями» быстро перерос в драку, в ходе которой таксист ударил ножом в грудь велогонщика. Владимир Левин от полученного ранения скончался на месте.

Чернов сразу же бросился к машине и покинул место преступления, он пытался спрятаться у подруги, но был найден сотрудниками полиции. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве, а также за причинение легкого вреда здоровью (таксист успел в драке «порезать» еще одного оппонента).

По информации МВД по РМ, приговором суда Чернову назначено наказание в виде 9 лет 7 месяцев колонии строгого режима.