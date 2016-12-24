Компания «Биосфера» из Мордовии участвует в конкурсе WorldFood Moscow

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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
9–22 сентября в Москве пройдет Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow. Участниками мероприятие станут производители продуктов, напитков и ингредиентов из 25 стран мира и 56 регионов России.
Мордовию на выставке представит органическое сельхозпредприятие «Биосфера».
Компания уже больше 20 лет не обрабатывает земли химическими удобрениями и полноправно ставит знак «органик» на свою продукцию из пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы, гречихи, льна, чечевицы, молока и говядины.
Сейчас ООО «Биосфера» участвует в трех номинациях конкурса от WorldFood Moscow. Проголосовать может каждый желающий, нажав на активные ссылки:
Комплексный вклад Активное продвижение Самая узнаваемая российская торговая марка
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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