22 августа телемачта в Саранске окрасится в цвета российского триколора

Радиотелевизионный передающий центр республики совместно с Госсобранием Мордовии проведут акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага Российской Федерации. 22 августа на главной телемачте региона включится архитектурно-художественная подсветка. Иллюминация будет работать с 20:00 до 23:00.

Высотную доминанту города украсит 180-метровый световой триколор. За счет мерцания отдельных светодиодов и переливания цветов будет создаваться визуальный эффект развевающегося на ветру флага.

Отметим, что в честь Дня Государственного флага Российской Федерации телебашни РТРС по всей стране украсит праздничный сценарий архитектурно-художественных подсветок.

Саранская 180-метровая телевизионная мачта – самое высокое сооружение столицы Мордовии, ключевой объект региональной сети эфирного вещания. С ее помощью транслируются 20 каналов цифрового эфирного телевидения в свободном доступе, обеспечивая телесигналом более половины жителей региона.