Мордовия впервые за долгое время прожила день без коронавируса

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Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
По информации Управления Роспотребнадзора по РМ, за минувшие сутки в республике не зарегистрировано ни одного заболевания коронавирусной инфекцией.
Как отмечается, на 22 августа 2023 года в Мордовии нарастающим итогом за время пандемии зафиксировано свыше 89 тысяч случаев заболевания COVID -19.
Номера горячей линии в Управлении Роспотребнадзора по РМ по вопросам профилактики коронавирусной инфекции – 8 (8342) 23-20-93, 23-00-16, 24-16-89.
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Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
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