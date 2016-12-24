Мордовия впервые за долгое время прожила день без коронавируса

По информации Управления Роспотребнадзора по РМ, за минувшие сутки в республике не зарегистрировано ни одного заболевания коронавирусной инфекцией.

Как отмечается, на 22 августа 2023 года в Мордовии нарастающим итогом за время пандемии зафиксировано свыше 89 тысяч случаев заболевания COVID -19.

Номера горячей линии в Управлении Роспотребнадзора по РМ по вопросам профилактики коронавирусной инфекции – 8 (8342) 23-20-93, 23-00-16, 24-16-89.