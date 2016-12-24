Технолог Рузаевского сельхозпредприятия получил 300 тысяч рублей «откатов» под предлогом директорской алчности

В Рузаевке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении инженера-технолога крупного сельхозпредприятия района. Мужчина, под «легендой» об алчности своего начальника, вытянул с поставщиков предприятия более 300 тысяч рублей «откатов».

По данным следствия, 41-летний житель Рузаевки работал в должности инженера-технолога и не имел полномочий по закупке товаров для нужд своего предприятия. Тем не менее, от поставщиков канцелярских изделий он потребовал перечислять на свой счет деньги в размере 10% от суммы каждой поставки продукции - в качестве благодарности за сотрудничество. При этом, он мотивировал это интересами начальства, дескать, денежные средства передаются директору предприятия.

На самом деле, инженер-технолог никому ничего не передавал, а все деньги оставлял себе. Представитель контрагента согласился с требованиями ушлого товарища и с апреля 2018 года до ноября 2020 года периодически переводил на расчетный счет технолога денежные средства. Всего за два с половиной года по этой схеме работник сельхозпредприятия получил более 300 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.